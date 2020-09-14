За два тижні вересня на штрафмайданчики Києва евакуйовано більше 2 тис. Автомобілів. На їх визволення автомобілісти витратили близько 4 млн грн.

Тільки з початку цього місяця паркувальна інспекція евакуювала понад 2 тисячі авто. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.

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"Паркувальна інспекція працює. Тільки з початку цього місяця евакуювали понад 2 тисячі авто. Стягнули понад 1 мільйон гривень із порушників. Але ще багато людей нехтують правилами. І продовжують залишати свої авто в недозволених місцях. Водії мають усвідомити, що краще припаркуватися на 200-300 метрів далі, оплатити парковку і бути спокійним, аніж потім шукати авто на штрафмайданчиках і платити штраф. Або, якщо не хочеш платити за парковку, – пересувайся громадським транспортом", – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що "викупити" автомобіль зі штрафмайданчика обходиться приблизно у 2 тисячі гривень. Більша частина цієї суми, за "послуги" евакуації, йде приватним компаніям.

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Він також повідомив, шо для авто, що приїжджають у Київ з області чи інших регіонів, у місті облаштовують перехоплюючі паркінги, де люди можуть на в’їзді у столицю залишити свою автівку і далі їхати громадським транспортом.

"Таких паркінгів ми робимо зараз шість – поблизу шести станцій метро. І перший з них – біля метро "Видубичі" – працює вже два місяці. Такі ж парковки будуть біля станцій метро "Академмістечко", "Святошин", "Червоний Хутір", "Іподром", "Сирецька"", – зазначив Віталій Кличко.

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