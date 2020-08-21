Поліція Києва оперативно розкрила викрадення Porsche Cayman. Причому, зловмисник вчинив вельми нестандартно.

У Дарницьке управління поліції звернувся іноземець із заявою про викрадення його автомобіля. Незабаром “Порше Кайман” виявили в приватному секторі і затримали зловмисника.

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Виявилося, що спорткар “Порше” викрав житель Чернігівської області, який працював у Києві на будівництві. Він просто вирішив викликати евакуатор і представитися власником авто. Мовляв, у нього електроніка в Porsche полетіла і потрібно перевезти машину на СТО.

Хитра схема не спрацювала і матеріали про злочин вже передані до Дарницького суду. Тепер зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення на термін до 5 років.

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