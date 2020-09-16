В Україні досить незвичайним чином вдалися до ремонту битого автомобіля, придбаного США. Як мінімум одну одиницю комплектуючих він отримав від "поліцейського донора".

На битий Mitsubishi Outlander поставили двері від поліцейського авто. Фото машини опублікував користувач соцмережі Олексій Павловський. Як видно, на кросовер Mitsubishi Outlander, який знаходиться на стадії відновлення, встановили двері від кросовера Mitsubishi патрульної поліції України.

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Версій про те, як двері від поліцейського авто опинилися на цивільній машині, багато, але очевидно одне – "битку" ця деталь дісталася від точно такого ж авто – поліцейського "битка".

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