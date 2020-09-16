Кинофраншиза "Поворот не туда" – это типичные фильмы ужасов, в основе сюжета которых лежит неверно выбранное водителем направление. На видео с дорожной камеры наблюдения ужасов нет, однако картина довольно жуткая.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда пикап, по непонятным причинам, вклинился во встречное движение на четырехполосной автомагистрали в Венгрии.

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Инцидент произошел 11 сентября на магистрали M25-M3. На кадрах видно, как водитель синего пикапа Nissan Navara с прицепом притормаживает на прилегающей к шоссе дороге. Однако, вместо того, чтобы выехать на шоссе, повернув направо, водитель Nissan включает левый поворотник и делает резкий левый поворот, прямо на встречу движению. Через мгновение в него въезжает серебристый минивэн.

Можно заметить, что водитель Navara ударил по тормозам, вскоре после того, как выполнил поворот в неверном направлении, осознав свою ошибку. Однако было слишком поздно, чтобы избежать неизбежного, и серебристый автомобиль врезался в пикап практически под прямым углом.

К счастью, водитель минивэна успел дернуть руль перед столкновением и удар пришелся не в область двери “Навары”, а в заднюю четверть пикапа и часть прицепа, от чего последний отделился от буксира. Другие водители смогли затормозить вовремя, чтобы не попасть в аварию.

Причины, заставившие водителя Nissan Navara перепутать "право" и "лево" и выехать на шоссе таким странным образом неизвестны. К счастью, это ДТП обошлось без жертв, хотя водители обоих автомобилей получили серьезные травмы.

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