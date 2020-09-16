В Ровненской области мост к границе с Беларусью залатали кофточками, штанами и куртками.

В Ровненской области мост на дороге национального значения, который ведет в Беларусь, имеет огромную выбоину, которую залатали кофточками и куртками. И это после ремонта, за который заплатили более 13 миллионов гривен. Местные смеются, водители винят ремонтника, а служба автодорог ищет подрядчика, который исчез.

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Чтобы было мягче, кто-то залатал путь через реку Горынь в направлении Беларуси тряпками. Водители говорят, что новатора не знают, но инициативу одобряют.

"Подвеска лучше ходит, влагу хорошо в себя впитывает, зимой не скользко, скоро будем застилать везде так", — рассказывает один из водителей. Ольга из села, что рядом, говорит, что сама хотела бы найти изобретателя, потому что имеет "строительный материал". Два года назад мост закрыли на ремонт, а рядом обустраивали переправу, которую время от времени крушили грузовики.

Впоследствии дорожники открыли мост, а правоохранители — уголовное производство. Потому что, по одному из актов, работ выполнили на одну сумму, а фактически денег потратили вдвое меньше. По словам прокурора отдела Ровненской областной прокуратуры Василия Данилея, фактическая сумма работ составляет более 4 миллионов гривен, а в действительности работы были завышены на 1,9 миллиона гривен.

Сейчас мост разбит, есть сквозные дыры. А для пешеходов эта переправа вообще напоминает полосу препятствий из сорняков и ям.

Инженер, подписавший акт приема работ, получил два года условно. Однако правоохранители продолжают следствие и разыскивают подрядчика в службе автодорог. Говорят, выбирали через тендер и заплатили ему около 13 миллионов гривен. Нанесенный ущерб хотят требовать через суд, потому что мост теперь снова нужно ремонтировать.

Представитель Службы автодорог в Ровненской области Дмитрий Леонтиюк уверяет, что мост упасть не может, но повредить автомобиль или пробить колесо на нем возможно.

Главный инженер организации, которая занималась ремонтированием моста, Виталий, оправдывается, что финансирование на работы не выделилось. Однако заплаты из лохмотьев в службе автодорог не оценили и пообещали вскоре починить мост более традиционными методами.

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