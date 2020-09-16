У Рівненській області міст до кордону з Білоруссю залатали кофтинами, штаньми та куртками.

У Рівненській області міст на дорозі національного значення, який веде до Білорусі, має величезну вибоїну, яку залатали кофтинами штаньми та куртками. І це після ремонту, за який заплатили понад 13 мільйонів гривень. Місцеві сміються, водії винуватять ремонтника, а служба автодоріг шукає підрядника, який зник.

Читайте також: Україна бере кредит на ремонт траси Київ-Одеса

Щоб було м'якіше, хтось залатав шлях через річку Горинь в напрямку Білорусі ганчірками. Водії кажуть, що новатора не знають, але ініціативу схвалюють.

"Підвіска краще ходить, вологу добре в себе поглинає, зимою не слизько, скоро будемо застеляти всюди так", — розповідає один з водіїв. Пані Ольга з села, що поруч, каже, що сама хотіла б знайти винахідника, бо має "будівельний матеріал". Два роки тому міст закрили на ремонт, а поруч облаштовували переправу, яку час від часу трощили вантажівки.

Згодом дорожники відкрили міст, а правоохоронці — кримінальне провадження. Бо, за одним з актів, робіт виконали на одну суму, а фактично грошей витратили удвічі менше. За словами прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури Василя Данілея, фактична сума робіт становить понад 4 мільйони гривень, а в дійсності роботи було завищено на 1,9 мільйона гривень.

Нині міст потрощений, є наскрізні дірки. А для пішоходів ця переправа взагалі нагадує смугу перешкод із бур'янів та ям.

Інженер, який підписав акт прийому робіт, отримав два роки умовно. Однак правоохоронці продовжують слідство і розшукують підрядника в службі автодоріг. Кажуть, обирали через тендер і заплатили йому близько 13 мільйонів гривень. Завдані збитки хочуть вимагати через суд, бо міст тепер знову потрібно ремонтувати.

Речник Служби автодоріг Рівненщини Дмитро Леонтіюк запевняє, що міст впасти не може, але пошкодити автомобіль чи пробити колесо на ньому можливо.

Головний інженер організації, яка займалася ремонтуванням моста, Віталій, виправдовується, що фінансування на роботи не виділилося. Проте латки з лахміття в службі автодоріг не оцінили і пообіцяли невдовзі полагодити міст більш традиційними методами.

Також цікаво: В Китаї за рік побудували автомобільний тунель під річкою