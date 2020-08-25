За кредитні кошти ЄІБ капітально відремонтують 314 км траси Київ-Одеса та збудують 23 км об’їзної Львова

Сьогодні, 25 серпня, Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду "Європейські дороги України III (Проект “Розвиток транс'європейської транспортної мережі”)” між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). За відповідний законопроект проголосували 288 депутатів.

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Угода передбачає залучення коштів позики ЄІБ у розмірі 450 млн євро на капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса, а також на будівництво північної об’їзної дороги Львова.

“Програма Президента “Велике будівництво” набирає обертів по всій країні. Вже завершено роботи на 1500 км автошляхів. Для порівняння, у 2019-му за весь рік було зроблено лише 850 км. Ще більше якісних доріг ми побудуємо завдяки ратифікації Фінансової угоди “Європейські дороги України IIІ (Проєкт “Розвиток транс`європейської транспортної мережі”)”. А разом з цим створюватимемо і сучасну інфраструктуру безпеки. Вдячний депутатам за прийняте рішення”, - прокоментував ратифікацію вищезазначеної угоди Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, реалізація такого проекту дозволить покращити стан автомобільних доріг за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а також підвищити безпеку дорожнього руху на автошляхах, які сполучають Україну з ЄС, а Київ - з чорноморськими портами.

Відтак, у рамках угоди буде капітально відремонтовано 314 км автошляху М-05 Київ-Одеса у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Крім цього, кошти підуть на будівництво 23 км північної об’їзної дороги Львова.

“Це буде нова дорога, категорії 1А, яка матиме 4 смуги руху, 3 мости, 7 шляхопроводів та 3 естакади. Північний об’їзд Львова скоротить час і відведе вантажні потоки від міста, з'єднуючи важливі автошляхи міжнародного значення: М-06 Київ – Чоп з М-09 Львів - Рава Руська, М-10 Львів – Краковець та М-11 Львів – Шегині за маршрутом з України в Польщу і далі до Західної Європи”, - додав Владислав Криклій.

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