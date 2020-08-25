Протяжність тунелю більше чотирьох кілометрів.

У китайському місті Хайкоу провінції Хайнань офіційно відкрили рух по тунелю Веньміндун, який з'єднав центральний район міста Хайкоу і новий район Цзяндун Хайнаньського порту вільної торгівлі.

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Будівництво тривало близько року. Робочі працювали цілодобово, в три зміни. Оскільки масштаб будівництва був серйозним, влада додатково мобілізувала робітників і задіяли спецтехніку, в тому числі з інших регіонів Китаю.

Тепер відстань через річку Нанду можна подолати за три хвилини. Це рішення істотно знизило навантаження на мости.

Вся переправа довжиною в 4,38 км. Протяжність підводної ділянки - 2,72 км. Тунель був побудований компанією STEC Shanghai Urban Construction Municipal Engineering Group.

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