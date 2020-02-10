Суму додаткових витрат на Шулявський міст визначить експертиза. Витрати можуть бути збільшені ще на 700 млн грн до 1,7 млрд грн. Початкова вартість Шулявськго мосту - 598,5 млн грн.
В експертизу передано проект коригування кошторису реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві, згідно з яким загальна вартість будівельних робіт перевищить 1 млрд грн. Загальна вартість моста може зрости до 1,7 млрд грн.
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"Новий проект коригування кошторису знаходиться в Укрдержбудекспертизі. Нова вартість буде більше 1,05 млрд грн, але поки невідома точна сума. Вийде проект експертизи - побачимо", - сказав перший заступник мера столиці Микола Поворозник.
За його словами, на 1 січня витрати на реконструкцію розв'язки досягли 856 млн грн.
- Спочатку вартість проекту становила 598,5 млн грн, пізніше вона зросла до 814,5 млн грн. Останній раз кошторисну вартість робіт збільшили до 1,05 млрд грн в жовтні 2019 року.
- Через перегляд вартості реконструкції депутати Київської міськради підозрюють мера Віталія Кличка в зловживанні владою і розкраданні держкоштів. Кличко ж заявив, що вартість збільшилася через додаткові роботи на прилеглих територіях.
- В кінці грудня 2019 го на Шулявському мосту запустили рух - з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана. У січні будівельники приступили до облаштування з'їздів з мосту.
- Підрядник будівництва Шулявського моста - Північно-Український будівельний альянс з корпорації Укрбуд. Екс-глава Укрбуду Максим Микитась зараз під слідством.
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