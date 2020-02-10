Суму додаткових витрат на Шулявський міст визначить експертиза. Витрати можуть бути збільшені ще на 700 млн грн до 1,7 млрд грн. Початкова вартість Шулявськго мосту - 598,5 млн грн.

В експертизу передано проект коригування кошторису реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві, згідно з яким загальна вартість будівельних робіт перевищить 1 млрд грн. Загальна вартість моста може зрости до 1,7 млрд грн.

Читайте також: Названі найнадійніші вживані авто вартістю до 5 000 євро

"Новий проект коригування кошторису знаходиться в Укрдержбудекспертизі. Нова вартість буде більше 1,05 млрд грн, але поки невідома точна сума. Вийде проект експертизи - побачимо", - сказав перший заступник мера столиці Микола Поворозник.

За його словами, на 1 січня витрати на реконструкцію розв'язки досягли 856 млн грн.

Спочатку вартість проекту становила 598,5 млн грн, пізніше вона зросла до 814,5 млн грн. Останній раз кошторисну вартість робіт збільшили до 1,05 млрд грн в жовтні 2019 року.

Через перегляд вартості реконструкції депутати Київської міськради підозрюють мера Віталія Кличка в зловживанні владою і розкраданні держкоштів. Кличко ж заявив, що вартість збільшилася через додаткові роботи на прилеглих територіях.

В кінці грудня 2019 го на Шулявському мосту запустили рух - з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана. У січні будівельники приступили до облаштування з'їздів з мосту.

Підрядник будівництва Шулявського моста - Північно-Український будівельний альянс з корпорації Укрбуд. Екс-глава Укрбуду Максим Микитась зараз під слідством.

Читайте також: Нові авто в Україні виявились дешевшими ніж в Німеччині