Сумму дополнительных расходов на Шулявский мост определит экспертиза. Расходы могут быть увеличены еще на 700 млн грн до 1,7 млрд грн. Начальная стоимость Шулявськго моста – 598,5 млн грн.

В экспертизу передан проект корректировки сметы реконструкции Шулявского путепровода в Киеве, согласно которому общая стоимость строительных работ превысит 1 млрд грн. Общая стоимость моста может вырасти до 1,7 млрд грн.

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"Новый проект корректировки сметы находится в Укргосстройэкспертизе. Новая стоимость будет свыше 1,05 млрд грн, но пока неизвестна точная сумма. Выйдет проект экспертизы – увидим", – сказал первый заместитель мэра столицы Николай Поворозник.

По его словам, на 1 января расходы на реконструкцию развязки достигли 856 млн грн.

Изначально стоимость проекта составляла 598,5 млн грн, позже она выросла до 814,5 млн грн. Последний раз сметную стоимость работ увеличили до 1,05 млрд грн в октябре 2019 года.

Из-за пересмотра стоимости реконструкции депутаты Киевского горсовета подозревают мэра Виталия Кличко в злоупотреблении властью и хищении госсредств. Кличко же заявил, что стоимость увеличилась из-за дополнительных работ на прилегающих территориях.

В конце декабря 2019 го на Шулявском мосту запустили движение – с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана. В январе строители приступили к обустройству съездов с моста.

Подрядчик строительства Шулявского моста – Северо-Украинский строительный альянс из корпорации Укрбуд. Экс-глава Укрбуда Максим Микитась сейчас под следствием.

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