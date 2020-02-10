Сумму дополнительных расходов на Шулявский мост определит экспертиза. Расходы могут быть увеличены еще на 700 млн грн до 1,7 млрд грн. Начальная стоимость Шулявськго моста – 598,5 млн грн.
В экспертизу передан проект корректировки сметы реконструкции Шулявского путепровода в Киеве, согласно которому общая стоимость строительных работ превысит 1 млрд грн. Общая стоимость моста может вырасти до 1,7 млрд грн.
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"Новый проект корректировки сметы находится в Укргосстройэкспертизе. Новая стоимость будет свыше 1,05 млрд грн, но пока неизвестна точная сумма. Выйдет проект экспертизы – увидим", – сказал первый заместитель мэра столицы Николай Поворозник.
По его словам, на 1 января расходы на реконструкцию развязки достигли 856 млн грн.
- Изначально стоимость проекта составляла 598,5 млн грн, позже она выросла до 814,5 млн грн. Последний раз сметную стоимость работ увеличили до 1,05 млрд грн в октябре 2019 года.
- Из-за пересмотра стоимости реконструкции депутаты Киевского горсовета подозревают мэра Виталия Кличко в злоупотреблении властью и хищении госсредств. Кличко же заявил, что стоимость увеличилась из-за дополнительных работ на прилегающих территориях.
- В конце декабря 2019 го на Шулявском мосту запустили движение – с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана. В январе строители приступили к обустройству съездов с моста.
- Подрядчик строительства Шулявского моста – Северо-Украинский строительный альянс из корпорации Укрбуд. Экс-глава Укрбуда Максим Микитась сейчас под следствием.
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