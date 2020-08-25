Раніше Велика палата Верховного суду зробила висновок про необхідність сплачувати судовоий збір при оскарженні штрафів за порушення ПДР (Провадження № 11-1287апп18).

Це стало своєрідним обмеженням доступу громадян до правосуддя. Оскільки, для прикладу, за оскарження в суду штрафу у розмірі 170 грн. або 255 грн. потрібно було сплатити 440 грн. судового збору.

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За таких умов водієві було простіше сплатити штраф, ніж оскаржувати його до суду, навіть якщо цей штраф був виписаний без жодних порушень ПДР. В свою чергу працівники поліції, розуміючи обмеження доступу до правосуддя, могли виписати штраф за порушення ПДР без наявних на те підстав.

На сьогодні у Верховній раді зареєстровано законопроект №3424, яким передбачається звільнення від сплати судового збору у зв’язку з оскарженням штрафів ПДР.

Якщо зазначений законопроект буде ухвалено Верховною Радою, водії зможуть знову отримати доступ до правосуддя та звертатися до суду за захистом від неправомірних дій працівників поліції.

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