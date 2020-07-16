Суд підтвердив, що винним у порушенні Правил дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному, режимі винен не водій, що здійснив порушення, а юридичний власник транспортного засобу.

Перше рішення суду в справі про адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі було прийнято на користь Департаменту патрульної поліції.

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Деснянський районний суд міста Чернігова розглянув адміністративний позов про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Позивач звернувся до суду з проханням визнати протиправною та скасувати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год) КУпАП.

Відповідно до постанови позивача було притягнуто до адмінвідповідальності у вигляді штрафу 255 грн за те, що 24 червня 2020 року в Києві, на вулиці Братиславській, було зафіксовано автомобіль Mercedes-Benz та особа, яка керувала ним, перевищила встановлені обмеження швидкості руху на 24 км/год. Позивач зазначив, що постанова необґрунтована та незаконна, адже він не перебував за кермом цього авто, оскільки є фізичною-особою підприємцем і в межах своєї підприємницької діяльності займається регулярними пасажирськими перевезеннями маршрутом Чернігів-Київ-Чернігів. Згідно подорожнього листа, того дня перевезення цим транспортним засобом виконував інший водій. Так, позивач зазначив, що не порушував.

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Проте, позивач не врахував того, що згідно КУпАП, щодо правопорушень, зафіксованих в автоматичному режимі за загальним правилом відповідальність наступає у власника т/з, а не у того, хто ним керував.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що оскільки позивач є власником транспортного засобу Mercedes-Benz, який не вибував з власності поза волі останнього та добровільно був переданий іншому водієві, та доведений факт перевищення встановленого обмеження швидкості, - відмовити позивачу в скасуванні постанови у справі про адміністративне правопорушення.

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