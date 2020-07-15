У Києві на 7% зросла інтенсивність транспортних потоків, у порівнянні з першим півріччям минулого року.
Служба впровадження та експлуатації Автоматизованої системи керування дорожнім рухом дослідила транспортні потоки на дев’яти столичних магістралях та з’ясувала наступне:
Трафік зріс на таких ділянках:
- перехрестя вул. Хрещатик / Богдана Хмельницького в напрямку Майдану Незалежності – зріс на 16%; Бессарабської площі – на 13%.
- Броварський проспект у напрямку виїзду зі столиці – зріс на 25%; в’їзду – на 33%.
- Одеська траса в напрямку виїзду зі столиці – зріс на 4%; в’їзду – залишився сталим.
- Житомирська траса – зріс на 9% в обох напрямках.
Трафік знизився на:
- перехресті просп. Академіка Палладіна/бульв. Академіка Вернадського – зменшився на 5% в обох напрямках
- вул. Богатирській, 25 в напрямку виїзду зі столиці – зменшився на 16%; в’їзду – на 8%.
Трафік не змінився на:
- Гостомельському шосе в обох напрямках.
- просп. Лобановського, 196
- перехресті просп. Перемоги/Повітрофлотського