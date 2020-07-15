У Києві на 7% зросла інтенсивність транспортних потоків, у порівнянні з першим півріччям минулого року.

Служба впровадження та експлуатації Автоматизованої системи керування дорожнім рухом дослідила транспортні потоки на дев’яти столичних магістралях та з’ясувала наступне:

Трафік зріс на таких ділянках:

  • перехрестя вул. Хрещатик / Богдана Хмельницького в напрямку Майдану Незалежності – зріс на 16%; Бессарабської площі – на 13%.
  • Броварський проспект у напрямку виїзду зі столиці – зріс на 25%; в’їзду – на 33%.
  • Одеська траса в напрямку виїзду зі столиці – зріс на 4%; в’їзду – залишився сталим.
  • Житомирська траса – зріс на 9% в обох напрямках.

Трафік знизився на:

  • перехресті просп. Академіка Палладіна/бульв. Академіка Вернадського – зменшився на 5% в обох напрямках
  • вул. Богатирській, 25 в напрямку виїзду зі столиці – зменшився на 16%; в’їзду – на 8%.

Трафік не змінився на:

  • Гостомельському шосе в обох напрямках.
  • просп. Лобановського, 196
  • перехресті просп. Перемоги/Повітрофлотського