У Києві на 7% зросла інтенсивність транспортних потоків, у порівнянні з першим півріччям минулого року.

Служба впровадження та експлуатації Автоматизованої системи керування дорожнім рухом дослідила транспортні потоки на дев’яти столичних магістралях та з’ясувала наступне:



Трафік зріс на таких ділянках:

перехрестя вул. Хрещатик / Богдана Хмельницького в напрямку Майдану Незалежності – зріс на 16%; Бессарабської площі – на 13%.

Броварський проспект у напрямку виїзду зі столиці – зріс на 25%; в’їзду – на 33%.

Одеська траса в напрямку виїзду зі столиці – зріс на 4%; в’їзду – залишився сталим.

Житомирська траса – зріс на 9% в обох напрямках.

Трафік знизився на:

перехресті просп. Академіка Палладіна/бульв. Академіка Вернадського – зменшився на 5% в обох напрямках

вул. Богатирській, 25 в напрямку виїзду зі столиці – зменшився на 16%; в’їзду – на 8%.

Трафік не змінився на: