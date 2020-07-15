В Киеве на 7% возросла интенсивность транспортных потоков по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Служба внедрения и эксплуатации Автоматизированной системы управления дорожным движением исследовала транспортные потоки на девяти столичных магистралях и выяснила следующее:
Трафик вырос на следующих участках:
- перекресток ул. Крещатик / Богдана Хмельницкого в направлении Майдана Независимости – вырос на 16%;
- Бессарабская площадь – на 13%;
- Броварской проспект в направлении выезда из столицы – вырос на 25%; въезд – на 33%;
- Одесская трасса в направлении выезда из столицы – вырос на 4%; въезд – остался постоянным;
- Житомирская трасса – вырос на 9% в обоих направлениях.
Трафик снизился на:
- перекрестке просп. Академика Палладина / ул. Академика Вернадского – уменьшился на 5% в обоих направлениях
- ул. Богатырской, 25 в направлении выезда из столицы – уменьшился на 16%; въезд – на 8%.
Трафик не изменился на:
- Гостомельском шоссе в обоих направлениях;
- просп. Лобановского, 196;
- перекрестке просп. Победы / Воздухофлотского.