В Киеве на 7% возросла интенсивность транспортных потоков по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Служба внедрения и эксплуатации Автоматизированной системы управления дорожным движением исследовала транспортные потоки на девяти столичных магистралях и выяснила следующее:

Трафик вырос на следующих участках:

перекресток ул. Крещатик / Богдана Хмельницкого в направлении Майдана Независимости – вырос на 16%;

Бессарабская площадь – на 13%;

Броварской проспект в направлении выезда из столицы – вырос на 25%; въезд – на 33%;

Одесская трасса в направлении выезда из столицы – вырос на 4%; въезд – остался постоянным;

Житомирская трасса – вырос на 9% в обоих направлениях.

Трафик снизился на:

перекрестке просп. Академика Палладина / ул. Академика Вернадского – уменьшился на 5% в обоих направлениях

ул. Богатырской, 25 в направлении выезда из столицы – уменьшился на 16%; въезд – на 8%.

Трафик не изменился на: