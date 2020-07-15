В Киеве на 7% возросла интенсивность транспортных потоков по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Служба внедрения и эксплуатации Автоматизированной системы управления дорожным движением исследовала транспортные потоки на девяти столичных магистралях и выяснила следующее:

Трафик вырос на следующих участках:

  • перекресток ул. Крещатик / Богдана Хмельницкого в направлении Майдана Независимости – вырос на 16%;
  • Бессарабская площадь – на 13%;
  • Броварской проспект в направлении выезда из столицы – вырос на 25%; въезд – на 33%;
  • Одесская трасса в направлении выезда из столицы – вырос на 4%; въезд – остался постоянным;
  • Житомирская трасса – вырос на 9% в обоих направлениях.

Трафик снизился на:

  • перекрестке просп. Академика Палладина / ул. Академика Вернадского – уменьшился на 5% в обоих направлениях
  • ул. Богатырской, 25 в направлении выезда из столицы – уменьшился на 16%; въезд – на 8%.

Трафик не изменился на:

  • Гостомельском шоссе в обоих направлениях;
  • просп. Лобановского, 196;
  • перекрестке просп. Победы / Воздухофлотского.