Суд подтвердил, что виновным в нарушении Правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме виноват не водитель, совершивший нарушение, а юридический владелец транспортного средства.

Первое решение суда по делу об административном правонарушении, зафиксированное в автоматическом режиме было принято в пользу Департамента патрульной полиции.

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Деснянский районный суд Чернигова рассмотрел административный иск об отмене постановления по делу об административном правонарушении.

Истец обратился в суд с просьбой признать противоправным и отменить постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч) КоАП.

Согласно постановлению истца было привлечено к административной ответственности в виде штрафа 255 грн за то, что 24 июня 2020 года в Киеве, на улице Братиславской, было зафиксировано автомобиль Mercedes-Benz лицо, которое управляло им, превысило установленные ограничения скорости движения на 24 км/ч. Истец отметил, что постановление необоснованно и незаконно, ведь он не находился за рулем этого авто, поскольку является физическим-лицом предпринимателем и в пределах своей предпринимательской деятельности занимается регулярными пассажирскими перевозками по маршруту Чернигов-Киев-Чернигов. Согласно путевому листу, в тот день перевозки этим транспортным средством выполнял другой водитель. Так, истец отметил, что не нарушал.

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Однако, истец не учел того, что согласно КоАП, относительно правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме по общему правилу ответственность наступает у владельца т/с, а не у того, кто им управлял.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что поскольку истец является собственником транспортного средства Mercedes-Benz, который не выбывал из собственности без воли последнего и добровольно был передан другому водителю, и доказанный факт превышения установленного ограничения скорости, – отказать истцу в отмене постановления по делу об административном правонарушения.

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