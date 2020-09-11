Украинские суды активно используют схему оправдания нетрезвых водителей, которая предусматривает передачу на поруки трудовому коллективу.

За последние полтора года по меньшей мере 10 жителей Самборского района, которых поймали нетрезвыми за рулем, избежали ответственности, воспользовавшись поддельными справками о месте труда. Как выяснил ZAXID.NET, всех их отпустили на поруки трудовому коллективу ЧП “Билаки”, хотя на самом деле эти люди никогда не работали в этой компании.

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Первые дела о нетрезвом управлении, где фигурирует ЧП “Билаки”, появились в госреестре судебных решений в начале 2019 года. В общем в течение последних полутора лет Самборский горрайонный суд принял по меньшей мере десять постановлений об освобождении от наказания нетрезвых водителей и передаче их на поруки трудовому коллективу ЧП “Билаки”, известному на Львовщине мясоперерабатывающему предприятию.

Все постановления похожи по содержанию: водителя ловят за рулем в нетрезвом состоянии, дело передают в суд. Затем в суд поступает письмо, в котором трудовой коллектив ЧП “Билаки” просит отдать водителя на поруки. Судьи Самборского райсуда сразу соглашаются передать нарушителей на поруки, и пьяницы таким образом избегают штрафов и лишения водительских прав.

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