Українські суди активно використовують схему виправдання нетверезих водіїв, яка передбачає передачу на поруки трудовому колективу.

За останні півтора року щонайменше 10 мешканців Самбірського району, яких впіймали нетверезими за кермом, уникнули відповідальності, скориставшись підробленими довідками про місце праці. Як з'ясував ZAXID.NET, усіх їх відпустили на поруки трудовому колективу ПП «Білаки», хоча насправді ці люди ніколи не працювали у цій компанії.

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Перші справи про нетверезе керування, де фігурує ПП «Білаки», з'явилися в держреєстрі судових рішень на початку 2019 року. Загалом протягом останніх півтора року Самбірський міськрайонний суд ухвалив щонайменше десять постанов про звільнення від покарання нетверезих водіїв і передачу їх на поруки трудовому колективу ПП «Білаки», відомому на Львівщині м'ясопереробному підприємству.

Усі постанови схожі за змістом: водія ловлять за кермом у нетверезому стані, справу передають у суд. Потім до суду надходить лист, в якому трудовий колектив ПП «Білаки» просить віддати водія на поруки. Судді Самбірського райсуду одразу погоджуються передати порушників на поруки, і пияки таким чином уникають штрафів і позбавлення водійських прав.

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