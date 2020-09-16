Кінофраншиза "Поворот не туди" – це типові фільми жахів, в основі сюжету яких лежить невірно обраний водієм напрямок. У відео з дорожньої камери спостереження жахіть намає, однак картина є досить моторошною.

Камери відеоспостереження зафіксували момент, коли пікап, з незрозумілих причин, вклинився у зустрічний рух на чотирисмуговій автомагістралі в Угорщині.

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Інцидент стався 11 вересня на магістралі M25-M3. На кадрах видно, як водій синього пікапа Nissan Navara з причепом пригальмовує на прилеглій до шосе дорозі. Однак, замість того, щоб виїхати на шосе, повернувши праворуч, водій Nissan вмикає лівий поворотник і робить різкий лівий поворот, прямо на зустрічний рух. Через мить у нього в’їжджає сріблястий мінівен.

Можна помітити, що водій Navara вдарив по гальмах, незабаром після того, як виконав поворот у невірному напрямку, усвідомивши свою помилку. Однак було занадто пізно, щоб уникнути неминучого, і сріблястий автомобіль врізався у пікап практично під прямим кутом.

На щастя, водій мінівена встиг смикнути кермо перед зіткненням і удар прийшовся не в область дверцят “Навари”, а у задню чверть пікапа та частину причепа, від чого останній відокремився від буксиру. Інші водії змогли загальмувати вчасно, щоб не потрапити в аварію.

Причини, що змусили водія Nissan Navara переплутати “право” та “ліво” та виїхати на шосе таким дивним чином невідомі. На щастя, ця ДТП обійшлась без жертв, хоча водії обох автомобілів отримали значні травми.

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