Завданням людини у тестовому автомобілі з системою автоматичного управління був контроль дорожніх умов та ситуації, аби перебрати на себе управління, у разі необхідності. Дублюючий пілот не допоміг електроніці уникнути аварії, яка закінчилась фатально для інших її учасників.

Дорожньо-транспортна подія трапилась у 2018 році в місті Тампа, штат Арізона, США. Внаслідок аварії, загинула жінка, що переходила дорогу в недозволеному місці. Водій-контролер, що знаходився в тестовому автомобілі у цей час не слідкував за дорогою, що стало приводом для звинувачень проти нього.

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Цей трагічний випадок створює прецедент в судовій практиці, оскільки до цього часу неодноразово поставало питання відповідальності у разі аварії за участю автомобіля під комп’ютерним управлінням. Хто має відповідати за наслідки, якщо автомобіль на автопілоті (п’ятого рівня автономності) потрапляє у ДТП – виробник програмного забезпечення, виробник автомобіля (якщо це різні фірми) чи сам водій?

Сучасні автомобілі ледь досягають 3-го рівня автономності, що передбачає постійний контроль дорожньої ситуації, хоча й дозволяє прибирати руки з керма та педалей. 5-й рівень самостійності автомобіля означає, що людина може взагалі не виконувати жодних дій, під час руху і перетворюється з водія на пасажира, якому потрібно лише вказати машині кінцевий пункт призначення.

На відеозаписі з тестового безпілотника Uber Technologies від 27 серпня 2018 року можна побачити, що 46-річний водій-контролер Рафаель Васкез постійно поглядає на щось внизу, поза межами об’єктиву відеокамери. Поліція заявляє, що під час руху, водій користувався телефоном – дивився телешоу The Voice (в українському ефірі “”Голос країни). Через це він не встиг вчасно зреагувати на жінку з велосипедом, що у темну пору доби переходила дорогу у недозволеному місці. Після аварії, важко травмовану Елен Херцберг доправили до лікарні, однак медикам не вдалось врятувати її життя.

У вівторок суд визнав Рафаеля Васкеза невинним у вбивстві. Його було звільнено з-під варти до остаточного розгляду справи у лютому 2021 року. При цьому, ще у березні 2019 року прокурори заявили, що Uber не несе кримінальної відповідальності за фатальну аварію.

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