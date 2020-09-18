Німецький концерн прагне отримати до 15% акцій Sixt

Німецький автоконцерн Volkswagen збирається викупити частку в мобільному каршерінгe Sixt, який надає такі послуги, як оренда і прокат автомобілів.

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Як повідомляє Carscoops, компанії вже провели переговори про можливу угоду. VW планує придбати близько 15% акцій компанії через покупку звичайних та привілейованих акцій. Volkswagen і Sixt коментувати інформацію відмовились.

Як відомо, за останні року Volkswagen неодноразово намагався створити спільні підприємства з Sixt, однак компанія з оренди авто завжди відмовлялася від такого партнерства, але тепер двері відкриті, кажуть інсайдери.

Раніше цього місяця гендиректор Volkswagen Герберт Дісс спробував розвіяти чутки про те, що найбільший в світі виробник автомобілів, який займається масовим виробництвом електрокарів, планує налагодити більш тісні зв'язки зі своїм конкурентом із США, компанією Tesla.

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