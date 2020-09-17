"Авто 24" дізнався подробиці про новинку з перших вуст – від нового гендиректора Renault в Україні Даніеля Філіпа.

Авто 24: Раніше Renault Україна не продавала автомобілів, вироблених в Росії або таких, що мають відношення до заводів у РФ. Чому було вирішено змінити стратегію?

Даніель Філіп: Найважливіша річ для Renault – це клієнти. І щоразу, коли ми запускаємо нову модель на ринку, ми спочатку ретельно вивчаємо, які саме потреби у покупців автомобілів на тому чи іншому конкретному ринку. І ми переконані, що Renault Arkana є однією з кращих наших моделей, яка отримає найпозитивніші відгуки від наших клієнтів. Адже у неї надзвичайно вдала концепція: це великий стильний купеподібний кросовер з гарними характеристиками і привабливою вартістю. Подібних автомобілів у цій ціновій категорії в Україні просто немає. Точніше, не було до цього часу. Крім того, цей автомобіль збирається тут, в Україні, на ЗАЗі, із вузлів, що виготовляються на заводі Renault у Москві.

Авто 24: Але чому саме Arkana і чому саме зараз?

Даніель Філіп: Ми переконані, що “Аркана” – саме такий автомобіль, який потрібен українським споживачам. Як ви знаєте, більше половини продажів нових автомобілів в Україні на сьогодні припадає на клас позашляховиків та кросоверів, тож саме Arkana якнайкраще відповідає очікуванням покупців. А зараз, тому що протягом останніх двох років Renault Україна не тішила клієнтів новинками. Саме тому ми вирішили, що прийшов час для Arkana.

Авто 24: Чи не занадто ризиково з точки зору бізнесу, виводити на український ринок автомобіль, так тісно пов'язаний із Росією, зважаючи на нинішню ситуацію в нашій країні?

Даніель Філіп: По-перше, якщо ми бачимо ринковий потенціал для нашої моделі, ми готові працювати над тим, аби вивести її на ринок. По-друге, Renault Arkana насправді є глобальною моделлю, нещодавно кросовер дебютував у Південній Кореї, наприклад, а найближчим часом ми сподіваємось вивести його і на інші ринки світу. Нарешті, Renault Arkana буде випускатись в Україні – якщо не помиляюсь, за останні кілька років це буде перший подібний проект для української автоіндустрії.

Читайте також: Кабмін пропонує змінити податки на авто

Авто 24: У Renault Arkana справді приваблива ціна, однак навіть в модельному ряді Renault в Україні представлені більш доступні моделі. До того ж у світі існують ще більш дешеві моделі Групи Рено. То чому б не зробити ставку на більш доступну модель кросовера?

Даніель Філіп: Актуальна лінійка кросоверів Renault в Україні була повністю сформована, бракувало лише такого автомобіля, як Arkana. І ми переконані, що саме ця модель забезпечує потрібний клієнтам рівень комфорту, технологічності, простору в салоні та інших подібних речей, до того ж має дуже цікавий цінник. Я насправді вірю, що покупці оцінять усі достоїнства Arkana і ця модель стане популярною в Україні. Побачимо разом.

Авто 24: Чи планується в подальшому випускати на ЗАЗ інші моделі Renault?

Даніель Філіп: Наразі ведеться складання лише однієї моделі, про майбутнє взаємодії між ЗАЗ та Renault я говорити не вповноважений.

Авто 24: Які прогнози щодо показників продажів Arkana?

Даніель Філіп: про це говорити зарано. Дайте нам трохи часу – нашим клієнтам потрібно познайомитись із цим автомобілем, провести тест-драйви – тоді ми матимемо зворотній зв'язок, на основі якого зможемо робити висновки.

Авто 24: чому кросовер в Україні називають з наголосом на останньому складі – "АрканА"?

Даніель Філіп: Це рішення українського офісу Renault. Для більш виразного позиціонування нового кросовера на ринку ми робимо наголос на останньому складі та говоримо про нього у чоловічому роді.

Авто 24: Коли можна очікувати появу нового покоління Logan та Sandero в Україні?

Даніель Філіп: Вони ще не дебютували на ринку навіть вдома, тому поки не можу сказати.

Також цыкаво: Nissan офіційно представила новий спорткар Z