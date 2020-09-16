Кабінет міністрів України запропонував зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів.

Цей показник використовується, зокрема, для розрахунку транспортного податку. Зміни передбачені законопроектом № 4101, який уряд вже зареєстрував у Верховній Раді.

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Поріг пропонується знизити з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. З урахуванням показників на 2020 рік, це означає, що транспортний податок в поточному податковому році, згідно із законопроектом, буде стягуватися з автомобілів дорожче 1,2 млн гривень.

Нагадаємо, в кінці 2014 року в Україні ввели податок в розмірі 25 тисяч гривень на "елітні" автомобілі. Розкішними, на думку уряду, є, зокрема, авто з об'ємом двигуна понад 2,5 тис. куб. см для дизельних і більше 3 тис. куб. см для бензинових. Вік таких автомобілів – не більше п'яти років, а середня ринкова вартість повинна перевищувати визначену законом суму.

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