Штрафи за перевантажені фури, що руйнують дороги, може бути підвищено.

Проект закону № 3743 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» Верховна Рада підтримала у першому читанні.

Читайте також: В українських "правах" вказуватимуть згоду на донорство, а в "техпаспортах" екологічний клас авто

За перевантаження фури на 20% доведеться заплатити штраф у 34 тис. грн, а на 30% вже відгукнеться порушнику 51 тис. грн. Таку ж суму штрафу треба буде заплатити за відмову водія від проходження вагового контролю.

Депутати правлячої партії пояснили, що завантажена на 150% фура руйнує дорогу в 10 разів швидше. У партії нагадали, що в 2020 році в Україні у межах програми «Велике будівництво» будується та ремонтується понад 6 тис. км шляхів. Зазначається, що без реформи габаритно-вагового контролю неможливо зберегти ці дороги у належному стані.

Також цікаво: Повернення техогляду: чи потрібно це українцям?