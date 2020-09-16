Кабінет Міністрів України схвалив проект постанови про затвердження бланків і технічних описів бланків посвідчень водія. Постанова дозволяє просто в посвідчені вказувати, чи згоден водій стати донором органів у разі своєї загибелі.

Постанову схвалили під час засідання Кабінету Міністрів України 16 вересня. Проект постанови доступний на сайті уряду.

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Згідно з додатком до постанови, на зворотньому боці посвідчення водія, де вказані категорії транспорту, буде додатковий пункт про згоду або незгоду водія на посмертне донорство.

Спершу водій повинен надати письмову згоду або незгоду на донорство, а тоді ще одну згоду на те, щоб ця інформація була вказана на посвідченні.

Зміни стосуватимуться як національного, так і міжнародного посвідчення водія, яке видає Міністерство внутрішніх справ України.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що в Україні велика кількість ДТП трапляються з летальними наслідками. Втім деякі органи жертв можуть бути використані для трансплантації і врятувати життя інших людей.

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Крім згоди/незгоди на донорство також буде вказана група крові людини. Це дозволить одразу ж визначити, кому саме можна провести трансплантацію органів жертви ДТП.

Також, до свідоцтва про реєстрацію автомобіля внесуть рівень екологічних норм, якому відповідає авто (“ЄВРО-2” ― “ЄВРО-6” або інший). Загалом після схвалення постанови українські посвідчення водія будуть повністю відповідати євростандартам.

Посвідчення нового зразка почнуть видавати не одразу, а через шість місяців після публікації відповідної постанови. Орієнтовно це друга половина березня – квітень 2021 року.

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