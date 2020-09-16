Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления об утверждении бланков и технических описаний бланков водительских удостоверений. Постановление позволяет просто в удостоверении указывать, согласен ли водитель стать донором органов в случае своей смерти.

Постановление одобрили на заседании Кабинета Министров Украины 16 сентября. Проект постановления доступен на сайте правительства.

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Согласно приложению к постановлению, на обратной стороне водительского удостоверения, где указаны категории транспорта, будет дополнительный пункт о согласии или несогласии водителя на посмертное донорство.

Сначала водитель должен предоставить письменное согласие или несогласие на донорство, а потом еще одно согласие на то, чтобы эта информация была указана на удостоверении.

Изменения коснутся как национального, так и международного водительского удостоверения, которое выдает Министерство внутренних дел Украины.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что в Украине большое количество ДТП случаются с летальным исходом. Впрочем, некоторые органы жертв могут быть использованы для трансплантации и спасти жизни других людей.

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Кроме согласия/несогласия на донорство также будет указана группа крови человека. Это позволит сразу же определить, кому именно можно провести трансплантацию органов жертвы ДТП.

Также, в свидетельство о регистрации автомобиля внесут уровень экологических норм, которому соответствует авто. В общем после принятия постановления украинские водительские права будут полностью соответствовать международным стандартам.

Удостоверения нового образца начнут выдавать не сразу, а через шесть месяцев после публикации соответствующего постановления. Ориентировочно это вторая половина марта – апрель 2021 года.

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