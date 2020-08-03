Отмененная в 2011 году схема обязательного техосмотра для всех транспортных средств может вернуться уже этой осенью.

Инициатором возвращения схемы выступает Министерство инфраструктуры Украины, которое занимается подготовкой соответствующего законопроекта.

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"Сейчас проект дорабатывается специалистами МИУ с учетом полученных предложений от общественности, профильных ассоциаций и участников рынка, принявших участие в обсуждении. После утверждения Правительством, документ планируется зарегистрировать в Верховной Раде в начале четвертой сессии парламента, то есть этой осенью. Политическая воля для этих решений тоже есть", – заявил чиновник в комментарии изданию auto.ria.com.

Чтобы этот проект стал законом и вступил в силу, он должен быть одобрен Кабмином, зарегистрирован в Верховной Раде, одобрен народными депутатами, подписан президентом и официально опубликован.

Напомним, что на Министра инфраструктуры Украины Владислав Криклия уже завели уголовное дело за схему сертификации ГБО. Если раньше регистрация газобаллонного оборудования стоила примерно 600 грн, то сейчас цена такой "услуги" выросла до 3000 грн.

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