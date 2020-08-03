Відмінена в 2011 році схема обов’язкового техогляду для усіх транспортних засобів може повернутись вже цієї осені.

Ініціатором повернення техогляду виступає Міністерство інфраструктури України, яке займається підготовкою відповідного законопроекту.

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"Зараз проєкт допрацьовується фахівцями МІУ з урахуванням отриманих пропозицій від громадськості, профільних асоціацій та учасників ринку, які взяли участь в обговоренні. Після затвердження Урядом, документ планується зареєструвати у Верховній Раді на початку четвертої сесії Парламенту, тобто цієї осені. Політична воля для цих рішень теж є", – заявив чиновник у коментарі виданню auto.ria.com.

Щоб цей проєкт став законом та вступив в силу, він має бути схвалений Кабміном, зареєстрований у Верховній Раді, схвалений народними депутатами, підписаний Президентом та офіційно опублікований.

Нагадаємо, що на Міністра інфраструктури України Владислав Криклія вже завели кримінальну справу через схему сертифікації ГБО. Якщо раніше реєстрація газобалонного обладнання коштувала приблизно 600 грн, то зараз ціна такої "послуги" зросла до 3000 грн.

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