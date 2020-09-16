Штрафы за перегруженные фуры, которые разрушают дороги, могут быть повышены.

Проект закона № 3743 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" Верховная Рада поддержала в первом чтении.

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За перегрузку фуры на 20% придется заплатить штраф в 34 тысяч гривен, а на 30% уже чревато нарушителю 51 тысячу гривен. Такую же сумму штрафа придется заплатить за отказ водителя от прохождения весового контроля.

Депутаты правящей партии объяснили, что загруженная на 150% фура разрушает дорогу в 10 раз быстрее. В партии напомнили, что в 2020 году в Украине в рамках программы "Большая стройка" строится и ремонтируется более 6 тысяч километров путей. Отмечается, что без реформы габаритно-весового контроля невозможно сохранить эти дороги в надлежащем состоянии.

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