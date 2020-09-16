Renault Arkana стала найгучнішою сенсацію на автомобільному рику України в цьому році. Доступний автомобіль з гарним дизайном та величезною кількістю опцій викликає неабияку зацікавленість.

Насправді Renault Arkana новинка лише для українського ринку. В Росії цей автомобіль презентували 23 травня 2019 року. Виробляють його на московському заводі «Рено Россия». До нас же везуть готові машинокомлпекти, які збирають на Запорізькому автомобільному заводі. У російськомовному сегменті Мережі інформації про преваги та недоліки цієї моделі вже дуже багато.

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Інша справа ціни. Для нашої країни доступно два бензинових двигуни і два типу трансмісії: варіатор або механіка. Також є повний привод. Комплектацій передбачено чотири. Варіантів кольору кузова – сім.

В Україні за базову версію Renault Arkana з механічною коробкою передач та надійним атмосферним мотором просять 17 600 доларів. В Росії аналогічна базова версія Renault Arkana коштує 15 000 доларів. Базова комплектація LIFE включає в себе майже всі активні системи безпеки, кондиціонер, електричні скло підйомники та сталеві колісні диски.

Решта комплектацій мають суттєвий відрив від базової. Їх вже можна назвати досить багатими. Уже з другої комплектації доступними стають порктронік, датчики дощу та світла, ключ-карта з можливістю дистанційного запуску двигуна, підігрів сидінь та інші приємні речі.

Третя комплектація має великий тачскрін екран, клімат-контроль, дуже красиву підсвітку салону, камеру заднього огляду, легкосплавні диски та інші «плюшки». Топова версія може похизуватись аудіосистемою Bose та шкіряним салоном.

За повноприводну версію з новим складним та високотехнологічним турбомотором об’ємом 1,3 літри потужністю 150 к.с та варіатором в Україні просять 26 180 доларів. Якщо говорити про найдорожчу Renault Arkana у максимальній комплектації, то для України її ціна сягне 28 180 доларів.

Проте в Україні для всіх версій та комплектацій доступні кредитні програми. Для бажаючих скористатись запозиченими коштами компанія готова продати автомобіль дешевше приблизно на тисячу доларів. Обіцяють реальну відсоткову ставку у 35,36% річних.

Ще півтори тисячі доларів дилери Renault погоджуються скинути за умови придбання «Сервісного контракту» на п’ять років. Ця програма по суті є розширеною гарантією, яка включає в себе і поточне технічне обслуговування.

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