Це будуть моделі "Групи Рено", швидше за все, Renault Arkana та Lada.

"Запорізький автомобілебудівний завод оголошує про початок виробництва автомобілів Groupe Renault для місцевого ринку, - говорить в повідомленні прес-служби корпорації "Укравто", яка володіє ЗАЗом. - Проект реалізується на потужностях в Запоріжжі і стає сильною ознакою відродження автомобільної промисловості в Україні".

В повідомленні також йдеться, що перед початком проекту ЗАЗ пройшов масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості Groupe Renault. На розгорнута заводі система “Alliance Production Way", яка буде суворо керуватися для забезпечення українського ринку автомобілями міжнародного рівня якості.

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Микола Євдокименко, Голова Правління ЗАЗ, зазначив, що : "Цей проект, який створить нові робочі місця і сприятиме розвитку вітчизняного автопрому. Локалізована збірка дозволяє нам залишатися в безпосередній близькості від наших клієнтів і адаптувати пропозицію і сервіс до потреб ринку”.

Макс Місалу, керуючий директор Groupe Renault Export Регіон Євразія: "Український ринок має для нас високий потенціал, завдяки своєму місцю розташування і зростаючому інтересу до нових автомобілів. Група Renault має сильні позиції в Україні і зберігає своє лідерство на ринку. Цей проект означає, що ми і наші партнери впевнені в тому, що бренди "Зроблено в Україні" будуть на тому ж рівні якості, що і продукція інших заводів Групи Renault".

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Про модельний ряд, який буде випускатись на ЗАЗі, нічого не повідомляється. Так само як і про метод складання автомобілів. Швидше за все. Це буде великовузлова збірка, коли з готових комплектів в Запоріжжі збиратимуть готові автомобілі.

Судячи з попереднього досвіду ЗАЗу, на заводі складатимуть модельний ряд Lada (російський "АвтоВАЗ" входить в "Групу Рено"), а також модель Renault Arkana, яка була створена для російського ринку та випускаються на заводі у Москві. Презентація Renault Arkana в Україні пройде 16 вересня.

Складання автомобілів на ЗАЗі – один з методів присутності російських автомобілів в Україні, адже їх імпорт в готовому вигляді заборонено.

До речі, журналісти "Авто24" передбачили складання Renault Arkana в Україні майже рік тому – у жовтні 2019 року.