В виробничій програмі - автобуси та вантажівки з китайських комплектуючих та запчастини на "Ланоси". Легкових авто нема.

Згідно інформації прес-служби корпорації "УкрАВТО", власника Запорізького автомобілебудівного заводу, в 2020 році підприємство виготовляє такі транспортні засоби:

Автобуси ЗАЗ А08, ЗАЗ А08 в модифікації "Шкільний", А10С3А - міський низькопідлоговий.

Легку комерційну техніку на базі шасі китайських вантажівок Sinotruk за спеціальними замовленнями партнерів підприємства.

Запасні частини для автомобілів ЗАЗ для ринку України та експортних ринків.

ТАКОЖ У ТЕМУ: ЗАЗ може стати виробничим кампусом

Міський низькопідлоговий автобус середнього класу ЗАЗ А10 – загальна пасажиромісткість 60 осіб, кількість сидячих місць – 23. Двигун та шасі – китайські.

ЗАЗ А08 виконаний на базі шасі китайського AsiaStar, кузов розроблений на ЗАЗі. У рух приводиться 4-циліндровим дизельним двигуном Weichai об'ємом 3,0 л. Кількість сидячих місць – 28, загальна кількість пасажирів – 43 місця.

Згідно статистичної інформації асоціації “Укравтопром”, ЗАЗ за 7 місяців 2020 року випустив 29 автобусів, з яких 9 – у липні 2020 року. Легкових та вантажних у цьому році завод не випускав. Натомість у 2019 році було вироблено 85 комерційних авто та 45 автобусів і 1 легковик.

Нагадаємо, що ЗАЗ і Renault все ще ведуть перемовини про співпрацю.