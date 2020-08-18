В производственной программе - автобусы и грузовики из китайских комплектующих и запчасти на "Ланосы". Легковых авто нету.

Согласно информации пресс-службы корпорации “УкрАВТО”, владельца Запорожского автомобилестроительного завода, в 2020 году предприятие производит следующие транспортные средства:

Автобусы ЗАЗ А08, ЗАЗ А08 в модификации "Школьный", А10С3А – городской низкопольный.

Легкую коммерческую технику на базе шасси китайских грузовиков Sinotruk по специальным заказам партнеров предприятия.

Запасные части для автомобилей ЗАЗ для рынка Украины и экспортных рынков.

ТАКЖЕ В ТЕМУ: ЗАЗ может стать производственным кампусом

Городской низкопольный автобус среднего класса ЗАЗ А10 – общая пассажировместимость 60 человек, количество сидячих мест – 23. Двигатель и шасси – китайские.

ЗАЗ А08 выполнен на базе шасси китайского AsiaStar, кузов разработан на ЗАЗе. В движение приводится 4-цилиндровым дизельным двигателем Weichai объемом 3,0 л. Количество сидячих мест – 28, общее количество пассажиров – 43 места.

Согласно статистической информации ассоциации "Укравтопром", ЗАЗ за 7 месяцев 2020 года выпустил 29 автобусов, из которых 9 – в июле 2020 года. Легковых и грузовых в этом году завод не выпускал. Зато в 2019 году было произведено 85 коммерческих авто и 45 автобусов и 1 легковой автомобиль.

Напомним, что ЗАЗ и Renault все еще ведут переговоры о сотрудничестве.