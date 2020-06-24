Новость о выпуске автомобилей ВАЗ на Запорожском автозаводе без преувеличения стала сенсационной и вызвала эмоции у многих украинцев.

В очередной раз на вопрос, действительно ли будут в Украине делать Renault или Лады, и будут ли вообще, ответил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. "Рассматривается возможность реализации проекта (речь идет о возобновлении производства автомобилей Lada – авт.), Но этот кризис заставил компанию Renault, которая действительно изучает эту возможность, немного притормозить и остановить его реализацию.

Читайте также: Производство Lada на ЗАЗе: официальная информация

Дело в том, что сейчас вся мировая автомобильная промышленность находится в очень трудном положении, и возможно это повлияет на перспективы реализации этого проекта. Впрочем, он остается на повестке дня, и решение будет приниматься в соответствии с ситуацией", – прокомментировал Этьен де Понсен.

Альянсу "Renault-Nissan-Mitsubishi" принадлежит более половины акций ОАО "АВТОВАЗ".

Читайте также: Чехи не дождались новой "Лада Нива" и сделали собственную – на зависть "АвтоВАЗ"