Renault Groupe, владеющая среди других и брендом Lada, ведет переговоры с УкрАвто по поводу запуска совместного производства на мощностях Запорожского автозавода

Группа Renault ведет переговоры с корпорацией УкрАвто по организации производства на мощностях Запорожского автозавода (ЗАЗ, входит в структуру УкрАВТО). Об этом LIGA.net сообщила коммуникационный менеджер Groupe Renault региона Евразия, Калина Иорданова.

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В Renault отмечают, что обсуждение сотрудничества началось в прошлом году и сейчас оно продолжается. Французский автоконцерн уже провел аудит качества линии сборки на заводе ЗАЗ. В рамках тестовой сборки на линии Заза было выпущено несколько автомобилей марки Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus.

"Аудит производственных мощностей важен, но это только первый шаг в обсуждении производственных проектов. Переговоры ведутся, и мы не можем раскрывать какие-либо подробности", - отметила Калина Иорданова.

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Она уточнила, что Groupe Renault обсуждает потенциальное партнерство только с УкрАвто. На вопрос, рассматривает ли Renault приобретение доли в ЗАЗ Иорданова ответила, что "приобретение не обсуждалось".

В октябре 2019 года появилась информация, что в Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana. На ЗАЗе тогда объяснили, что ведут переговоры по совместному проекту с группой Renault.

В начале марта 2020 года в СМИ появилась информация о том, что ЗАЗ начал тестовый выпуск автомобилей Lada.

В прошлом году ЗАЗ выпустил 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это автомобили спецназначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса. Также на мощностях Запорожского завода выпускаются автобусы и грузовые автомобили.

АвтоВАЗ входит в группу Renault. Французская корпорация выкупила контрольный пакет акций компании в январе 2017 года.

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