Renault Groupe, яка володіє брендом Lada, веде переговори з УкрАвто з приводу запуску спільного виробництва на потужностях Запорізького автозаводу.

Група Renault веде переговори з корпорацією УкрАвто щодо організації виробництва на потужностях Запорізького автозаводу (ЗАЗ, входить в структуру УкрАВТО). Про це LIGA.net повідомила комунікаційний менеджер Groupe Renault регіону Євразія, Калина Іорданова.

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У Renault відзначають, що обговорення співпраці почалося в минулому році і зараз воно триває. Французький автоконцерн вже провів аудит якості лінії складання на заводі ЗАЗ. В рамках тестової збірки на лінії ЗАЗу було випущено кілька автомобілів марки Lada, а саме моделі Vesta, Xray і Largus.

"Аудит виробничих потужностей важливий, але це тільки перший крок в обговоренні виробничих проектів. Переговори ведуться, і ми не можемо розкривати будь-які подробиці", - зазначила Калина Іорданова.

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Вона уточнила, що Groupe Renault обговорює потенційне партнерство тільки з УкрАвто. На питання, чи розглядає Renault придбання частки в ЗАЗ Іорданова відповіла, що "придбання не обговорювалося".

У жовтні 2019 року з'явилася інформація, що в Запоріжжі збиратимуть автомобілі Renault Arkana. На ЗАЗі тоді пояснили, що ведуть переговори щодо спільного проекту з групою Renault.

На початку березня 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ЗАЗ почав тестовий випуск автомобілів Lada.

У минулому році ЗАЗ випустив 151 легкий комерційний автомобіль Lanos Cargo, а також на замовлення були зроблені 15 автомобілів ЗАЗ С70101. Це автомобілі спецпризначення для виконання функцій пересувного мобільного офісу. Також на потужностях Запорізького заводу випускаються автобуси і вантажні автомобілі.

АвтоВАЗ входить в групу Renault. Французька корпорація викупила контрольний пакет акцій компанії в січні 2017 року.

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