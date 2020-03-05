Російські автомобілі складають в процесі аудиту якості виробництва, стверджують в корпорації "Укравто".

На даний момент на Запорізькому автомобілебудівному заводі триває процес аудиту автомобільного виробництва. Його проводять потенційні партнери, одними з яких є Groupe Renault. Аудит передбачає випуск тестових партій автомобілів.

Про це запорізькому сайту 061 розповів прессекретар Корпорації "Укравто" Дмитро Скляренко.

“Процес аудиту якості, і виробництва як такого, триває. Отриманий результат (автомобілі), що логічно, надходять до дилерів. Але, як і раніше, будь-яких фінальних домовленостей, які б дозволили б сказати про запуск виробництва, поки немає”, - зазначив він і додав, що на даний момент про серійне виробництво не йдеться.

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У той же час, в деяких ЗМІ з'явилася інформація про випуск на заводі трьох моделей: Lada Vesta, Lada Xray і Lada Largus, у прайсах дилерів зазначено, що машини виготовлені на ЗАЗі. Імпортувати в Україну російські авто заборонено, а от виготовляти з комплектуючих – можна.

В минулому році в Запоріжжі був випущено 151 легкий комерційний автомобіль Lanos Cargo, а також на замовлення були зроблені 15 автомобілів ЗАЗ С70101. Це автомобілі спеціального призначення для виконання функцій пересувного мобільного офісу.

Нагадаємо, що існує версія про випуск на ЗАЗі Renault Arkana.