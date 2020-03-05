Российские автомобили собирают в процессе аудита качества производства, утверждают в корпорации "Укравто".

На данный момент на Запорожском автомобильном заводе продолжается процесс аудита автомобильного производства. Его проводят потенциальные партнеры, одними из которых являются Groupe Renault. Аудит включает выпуск тестовых партий автомобилей.

Об этом запорожскому сайту 061 рассказал пресс-секретарь корпорации "УкрАвто" Дмитрий Скляренко.

"Процесс аудита качества и производства как такового, продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но, как и раньше, любых финальных договоренностей, которые позволили бы сказать о запуске производства, пока нет", – отметил он и добавил, что на данный момент о серийном производстве речь не идет.

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В то же время, в некоторых СМИ появилась информация о выпуске на заводе трех моделей: Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus, в прайсах дилеров указано, что машины изготовлены на ЗАЗе. Импортировать в Украину российские авто запрещено, а вот изготавливать из комплектующих – можно.

В прошлом году в Запорожье был выпущен 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это автомобили специального назначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса.

Напомним, что существует версия о выпуске на ЗАЗе Renault Arkana.