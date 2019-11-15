Еще один производитель запчастей выявил интерес к организации производства на площадях Запорожского автозавода.

Как сообщил на Киевском международном экономическом форуме управляющий партнер Calyx Тобиас Хундертмар, его компания сейчас рассматривает проект бизнес-кампуса на территории Запорожского автомобилестроительного завода площадью 25000 м2. Там могут организовать производство запасных частей для стран Евросоюза.

Однако речь идет о среднесрочной перспективе. А в ближайших планах Calyx Capital Advisers – увеличить в Украине количество своих заводов с двух до четырех. В 2020 году компания намерена переместить завод по производству панелей управления для бытовой техники из Польши в Ивано-Франковск. По словам Хундертмара, на этом предприятии будет задействовано до 1000 сотрудников.

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Также в следующем году Calyx начнет работу в новом промышленном парке в Белой Церкви над строительством завода по производству автозапчастей.

Следует отметить, что Calyx Capital Advisers – это не производственный холдинг, а небольшая инвестиционная компания со штаб-квартирой в США, которая преимущественно управляет личными финансами, недвижимостью и трастами.

Напомним, что в одном из цехов предприятия начали выпускать передвижные пункты предоставления административных услуг.