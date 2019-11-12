Запорожский автомобилестроительный завод известен своими легковыми автомобилями. Но там в свое время даже разработали семейство легких коммерческих автомобилей. В него входил бортовой грузовик ЗАЗ-970 "Точило".

ЗАЗ-970 появился в 1961 году. Свое прозвище он получил за своеобразную форму передка. Потом в Запорожье сделали несколько модификаций этой модели, в том числе цельнометаллический фургон с несущим кузовом и полноприводный грузопассажирский автомобиль.

Читайте также: Презентация новой Skoda Octavia: смотрите прямую видеотрансляцию

"Точило" оснащалось двигателем воздушного охлаждения мощностью 27 л.с., который работал вместе с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость достигала 75 км / ч. Его грузоподъемность нам не известна, но в версии ЗАЗ-970Б она составляла 350 кг.

В целом это был хороший легкий грузовик для развоза грузов по городу. К сожалению, по каким-то причинам в массовое производство она не пошла. Вместо легких коммерческих автомобилей в Запорожье сосредоточились на выпуске ЗАЗ-966.

Сколько всего ЗАЗ успел сделать грузовиков семейства ЗАЗ-970/971 – мы не знаем. До наших дней ни один из них не "дожил".

Также интересно: Новая Skoda Octavia 2020 попалась на глаза шпионам без камуфляжа