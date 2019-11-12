Запорізький автомобілебудівний завод відомий своїми легковими автомобілями. Але там свого часу розробили навіть сімейство легких комерційних автомобілів. У нього входила бортова вантажівка ЗАЗ-970 "Тoчілo".

ЗАЗ-970 з'явився в 1961 році. Своє прізвисько він отримав за своєрідну форму передка. Потім в Запоріжжі зробили кілька модифікацій цієї моделі, в тому числі суцільнометалевий фургон з несучим кузовом і повнопривідний вантажопасажирський автомобіль.

Читайте також: Презентація нової Skoda Octavia: дивіться пряму відеотрансляцію

"Точило" оснащувалося двигуном повітряного охолодження потужністю 27 к.с., який працював разом з 4-ступінчастою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість досягала 75 км / ч. Його вантажопідйомність нам не відома, але у версії ЗАЗ-970Б вона становила 350 кг.

В цілому це була хороша легка вантажівка для розвезення вантажів по місту. На жаль, з якихось причин в масове виробництво вона не пішла. Замість легких комерційних автомобілів в Запоріжжі зосередилися на випуску ЗАЗ-966.

Скільки всього ЗАЗ встиг зробити вантажівок сімейства ЗАЗ-970/971 - ми не знаємо. До наших днів жоден з них не "дожив".

Також цікаво: Нова Skoda Octavia 2020 потрапила на очі шпигунам без камуфляжу