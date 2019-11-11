Світова прем'єра нової Skoda Octavia відбудеться вже сьогодні, в понеділок в Празі. 30-хвилинна презентація буде транслюватися у прямому ефірі 11 листопада 2019 року. Початок заплановано на 20:00.

Нагадаємо, що Octavia, безумовно, найуспішніша модель Skoda, продажі якої в 2018 році зросли на 388 200 одиниць, що більш ніж в два рази перевищує показники другого та третього найбільш продаваних автомобілів компанії. Сучасна Octavia помістила чеську компанію до вищої ліги з моменту її запуску в 1996 році, а її популярність зростає з кожним новим поколінням.

Читайте також: Нова Skoda Octavia 2020 потрапила на очі шпигунам без камуфляжу

Будучи продуктом батьківського концерну Volkswagen Group, Octavia четвертої генерації навряд чи зазнає серйозних змін в дизайні, так як німецький концерн, як правило, вважає за краще робити невеличкі кроки, коли справа доходить до оновлення дизайну автомобіля. Проте, шпигунські знімки показали, що розділений дизайн передньої оптики піде у небуття.

Краї фар будуть відповідати кутам ширшої решітки радіатора, надаючи автомобілю переконливий вигляд спереду. Оскільки на тестових автомобілях як і раніше багато камуфляжу, дизайн бічного профілю залишається загадкою, хоча ми очікуємо, що Skoda внесе деякі зміни в лінії виштамповки і додасть нові легкосплавні колеса.

Крім того, ми вже знаємо, що вперше у Octavia будуть більш широкі задні ліхтарі, що тягнуться до дверей як у лифтбека, так і на універсалі, щоб зробити його більш схожим на "старшого брата", Superb.

Очікується, що базова версія новинки буде оснащуватися трициліндровим двигуном з турбонаддувом, який можна знайти в багатьох автомобілях концерну VAG - це 1,0 TSI. Він пропонує до 116 к.с. потужності і 200 Нм обертового моменту, що є достатнім для тих, хто просто хоче дістатися з точки А в точку Б.

Буде запропонований і більш потужний 1,5 TSI, віддача якого становить вже 148 к.с. і 250 Нм. Цю силову установку можна знайти і в актуальному поколінні Octavia. Трохи вище в моторній гамі розташується окгрегат 2.0 TSI, що видає 190 к.с. потужності і 320 Нм обертового моменту.

"Заряджена" модифікація Octavia RS наступного покоління буде або використовувати модернізований 2,0-літровий двигун, а також гібридну силову установку. Їх потужність поки не відома, але вона складе не менше 245 к.с. і 370 Нм.

Також цікаво: На перших фото салону нової Skoda Octavia вже все видно