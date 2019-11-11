Мировая премьера новой Skoda Octavia состоится уже сегодня, в понедельник в Праге. 30-минутная презентация будет транслироваться в прямом эфире 11 ноября 2019 года. Начало запланировано на 20:00.

Напомним, что Octavia, безусловно, успешная модель Skoda, продажи которой в 2018 году выросли на 388 200 единиц, что более чем в два раза превышает показатели второго и третьего самых продаваемых автомобилей компании. Современная Octavia поместила чешскую компанию в высшую лигу с момента ее запуска в 1996 году, а ее популярность растет с каждым новым поколением.

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Будучи продуктом родительского концерна Volkswagen Group, Octavia четвертого поколения вряд ли претерпит серьезные изменения в дизайне, так как немецкий концерн, как правило, предпочитает делать небольшие шаги, когда дело доходит до обновления дизайна автомобиля. Однако, шпионские снимки показали, что разделенный дизайн передней оптики уйдет в небытие.

Края фар будут отвечать углам широкой решетки радиатора, придавая автомобилю убедительный вид спереди. Поскольку на тестовых автомобилях по-прежнему много камуфляжа, дизайн бокового профиля остается загадкой, хотя мы ожидаем, что Skoda внесет некоторые изменения в линии выштамповки и добавит новые легкосплавные колеса.

Кроме того, мы уже знаем, что впервые в Octavia будут более широкие задние фонари, тянущиеся к двери как у лифтбека, так и на универсале, чтобы сделать его более похожим на "старшего брата", Superb.

Ожидается, что базовая версия новинки будет оснащаться трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который можно найти во многих автомобилях концерна VAG – это 1,0 TSI. Он предлагает до 116 л.с. мощности и 200 Нм крутящего момента, что является достаточным для тех, кто просто хочет добраться из точки А в точку Б.

Будет предложен и более мощный 1,5 TSI, отдача которого составляет уже 148 л.с. и 250 Нм. Эту силовую установку можно найти и в актуальном поколении Octavia. Чуть выше в моторной гамме расположится окгрегат 2.0 TSI, выдающий 190 л.с. мощности и 320 Нм крутящего момента.

«Заряженная» модификация Octavia RS следующего поколения будет использовать модернизированный 2,0-литровый двигатель, а также гибридную силовую установку. Их мощность пока не известна, но она составит не менее 245 л.с. и 370 Нм.

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