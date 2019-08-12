Интерьер почти в точности повторяет внутреннее пространство концепта Skoda Vision X 2018 года.

Главная особенность интерьера следующего поколения Octavia – руль с двумя спицами.

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Портал Auto.cz получил первые фото салона Skoda Octavia 2020 без камуфляжа и муляжей. Судя по всему, модель уже полностью готова к серийному виобництва.

Фото: салон Skoda Octavia нового поколения / Auto.cz

Несмотря на то, что качество шпионских кадров не очень хорошое, они позволяют составить представление о конечном виде новинки. Например, дает осознать, что у "Октавии" будет двухспицевое ​​рулевое колесо, как у концепта Vision X 2018 года. Этот концепт также почти полностью был воплощен в серийном Kamiq.



Фото: концепт Skoda Vision X / Skoda

Также салон открывает взору кнопку старт/стоп, полностью цифровую панель приборов и планшет информационно-развлекательной системы. На предыдущих шпионских фотографиях мультимедийный дисплей был большим.



Фото: раннее шпионское фото салона Skoda Octavia 2020 / Motor1

Skoda построила интерьер с тем же архитектурным планом, используется в одноклассников на платформе MQB: VW Golf и SEAT Leon, с дефлекторами обдува под мультимедийным экраном. Только в более дорого Audi A3 вентиляционные отверстия расположены вдоль диплея.

Фото: шпигунсие снимки VW Golf 8, Seat Leon 2020 и Audi A3 Sportback 2020 / Motor1

Также хорошо заметна схожесть салона Skoda Octavia с младшей моделью Scala и вышеупомянутый компактный кроссовер Kamiq.

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