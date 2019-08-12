Інтер'єр майже в точності повторює внутрішній простір концепта Skoda Vision X 2018 року.

Головна особливість інтер’єру наступного покоління Octavia – кермо з двома спицями.

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Портал Auto.cz здобув перші фото салону Skoda Octavia 2020 без камуфляжу та муляжів. Судячи з усього, модель вже повністю готова до серійного виобництва.

Фото: салон Skoda Octavia нового покоління / Auto.cz

Незважаючи на те, що якість шпигунських кадрів не дуже добра, вони дозволяють скласти уявлення про кінцевий вигляд новинки. Наприклад, дає зрозуміти, що “Октавія” матиме двоспицеве рульове колесо, як у концепта Vision X 2018 року. Цей концепт також майже повністю був втілений у серійному Kamiq.



Фото: концепт Skoda Vision X / Skoda

Також салон відкриває погляду кнопку старт/стоп, повністю цифрову панель приладів та планшет інформаційно-розважальної системи. На попередніх шпигунських фотографіях мультимедійний дисплей був більшим.



Фото: раннє шпигунське фото салону Skoda Octavia 2020 / Motor1

Skoda побудувала інтер’єр за тим же архітектурним планом, що використовується в однокласників на платформі MQB: VW Golf та SEAT Leon, з дефлекторами обдуву під мультимедійним екраном. Лиш у дорожчого Audi A3 вентиляційні отвори розташовані обабіч диплея.

Фото: шпигунські знімки VW Golf 8, Seat Leon 2020 та Audi A3 Sportback 2020 / Motor1

Також добре помітна схожість салону Skoda Octavia на молодшу модель Scala та вищезгаданий компактний кросовер Kamiq.



Фото: Skoda Kamiq / Skoda

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