Четвертое поколения чешского бестселлера дебютирует 11 ноября в Праге.

Самая популярная модель Skoda готовится отпраздновать смену поколений – в начале ноября состоится дебют 4-й генерации Octavia. Сейчас автомобиль проходит последние испытания на дорогах Чехии.

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Сначала чехи планировали провести публичный дебют Octavia 2020 во Франкфурте, однако изменили расписание, чтобы уделить своему бестселлеру больше внимания. Чешское издание Garaz.cz обнародовало несколько снимков машины на дороге, причем совершенно без камуфляжа.

Судя по полученным кадрам, автомобиль все же избавится от двойных фар, которые впервые появились на рестайлинговой версии третьего поколения и до сих пор вызывают противоречивые мнения у поклонников модели. В целом оформление носовой части теперь больше напоминает флагманский Superb.

Фото: тестовая Skoda Octavia 2020 / Garaz.cz

По предварительным данным, моторная гамма новой Octavia достанется от предшественницы. Лифтбек и универсал будет комплектоваться бензиновыми турбомоторами объемом от литра до полтора и парой дизелей объемом 1,6 и 2,0 литра. Вместе с тем, линейку моторов должен пополнить новый гибридный агрегат.

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