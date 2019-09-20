17:30, сегодня

Представители чешского бренда заявили о переходе от аналогового к цифровому, от ДВС к электромоторам. И продемонстрировали это наглядно.

ŠKODA представила всю палитру моделей – от исторических и эксклюзивных серийных до перспективных электрических и гибридных. В частности, электрокар CITIGOe iV и гибридный SUPERB iV заявляют о начале новой эры – электрифицированных транспортных средств. Однако для нас они имеют достаточно отдаленную перспективу, поэтому начнем со сладкой парочки красно-черных серийных моделей.

ŠKODA SCALA MONTE CARLO

Фото: SCALA MONTE CARLO / ŠKODA

Один из них – компактный хэтч-универсал SCALA в исполнении MONTE CARLO. Такая отделка предполагает большое количество черных акцентов на кузове. Все, что раньше сверкало хромом, у этого автомобиля черное, включая рамку решетки радиатора, детали бампера и корпуса боковых зеркал, а также все шильдики. Кроме того, автомобилю выделили оригинальные колесные диски на 17 или 18 дюймов и полностью светодиодную матричную оптику.

ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO

По такому же рецепту создан и компактный кроссовер KAMIQ, который недавно дебютировал в Европе, тоже в исполнении MONTE CARLO. Отделка будет доступна для модели с любым мотором.

Фото: ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO / ŠKODA

Внутри этот KAMIQ, как и SCALA, оснащен спортивными креслами с интегрированными подголовниками, кожаной оплеткой руля, кожаными рычагами КПП и “ручника”. Также у кроссовера панорамная крыша. Вышивка красной нитью подчеркивает спортивный дух модели, посвященной Ралли Монте-Карло и одноименной исторической моделе ŠKODA.

ŠKODA CITIGOe iV

Представителем новой эры для ŠKODA стал самый маленький автомобиль марки – электрический хэтчбек CITIGOe iV. Чешская вариация на тему Volkswagen e-Up! и SEAT Mii получила новейшую технику и электронику.

Переднеприводный электрокар комплектуется 83-сильным двигателем и литий-ионным аккумулятором на 36,8 кВт*ч, который обеспечивает до 260 км автономного хода. Ускорение до сотни занимает 12,5 секунд, а максимальная скорость составляет 130 км/час.

При использовании зарядного устройства переменного тока мощностью 7,2 кВт аккумулятор заряжается на 80% за 4 часа 8 минут. Кроме того, CITIGOe iV доступна зарядка до 80% емкости батареи за 1 час с помощью разъема CCS Combo 2 от быстрых зарядных станций постоянного тока мощностью 40 кВт.

Фото: ŠKODA CITIGOe iV во Франкфурте / Авто24

Длина ситикара составляет 3597 мм, а ширина – 1645. Багажник вмещает 250 литров поклажи, а сложив спинки задних сидений, емкость можно увеличить до 923 литров.

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ŠKODA CITIGOe iV в стандартной комплектации оснащается 14-дюймовыми стальными колесами, а двухцветные 16-дюймовые легкосплавные диски Scorpius доступны за доплату или в составе более дорогих комплектаций.

ŠKODA SUPERB iV и SCOUT

Компанию полностью электрическому компакту CITIGOe iV составил флагман с гибридной силовой установкой и обозначением iV. Как и в случае с хэтчбеком, силовая установка SUPERB iV досталась ему от немецкого одноклассника – Volkswagwn Passat GTE.

Фото: ŠKODA SUPERB iV 2020 / ŠKODA

Гибридная установка состоит из 1,4-литрового бензинового TSI, электромотора и компактной батареи. Максимальная производительность агрегатов – 217 л.с. и 400 Нм. На одном лишь электричестве SUPERB iV может проехать до 56 км, а в обычном режиме движения потребляет совсем немного топлива. Полный бак бензина и максимальный запас энергии в батареи обеспечивают гибридному SUPERB автономный пробег в 850 км. Автомобиль станет серийным уже в следующем году.

Фото: ŠKODA SUPERB SCOUT 4х4 2020 / ŠKODA, Autoua​​​​

Версия SUPERB SCOUT гибридной силовой установки не имеет, зато наделена полным приводом, увеличенным дорожным просветом и пластиковой защитой кузова. SCOUT 2020 отпраздновал публичный дебют во Франкфурте вместе с другими исполнениями SUPERB.

SCALA G-TEC и KAMIQ G-TEC

Метановые версии SCALA и KAMIQ еще больше расширяют спектр экологического транспорта ŠKODA, однако не за счет электроэнергии, а “классическии” способом – с помощью баллонов с природным газом.

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