17:30, сьогодні

Представники чеського бренду заявили про перехід від аналогового до цифрового, від ДВЗ до електромоторів. І продемонстрували це наочно.

ŠKODA представила усю палітру моделей – від історичних та ексклюзивних серійних до перспективних електричних та гібридних. Зокрема, електрокар CITIGOe iV та гібридний SUPERB iV заявляють про початок нової для себе ери – електрифікованих транспортних засобів. Однак для нас вони мають досить віддалену перспективу, тому розпочнемо з солодкої парочки червоно-чорних серійних моделей.

ŠKODA SCALA MONTE CARLO

Фото: SCALA MONTE CARLO / ŠKODA

Один з них – компактний хетч-універсал SCALA у виконанні MONTE CARLO. Таке оздоблення передбачає велику кількість чорних акцентів на кузові. Усе, що раніше виблискувало хромом, у цього автомобіля чорне, включаючи рамку решітки радіатора, деталі бампера і корпуси бічних дзеркал, а також усі шильдики. Крім того, автомобілю виділили оригінальні колісні диски на 17 або 18 дюймів та повністю світлодіодну матричну оптику.

ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO

За таким же рецептом створений і компактний кросовер KAMIQ, який нещодавно дебютував у Європі, теж у виконанні MONTE CARLO. Оздоблення буде доступне для моделі з будь-яким мотором.

Фото: ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO / ŠKODA

Всередині цей KAMIQ, як і SCALA, має спортивні крісла з інтегрованими підголівниками, шкіряне оздоблення керма, шкіряні важелі КПП та “ручника”. Також у кросовера панорамний дах. Вишивка червоною ниткою підкреслює спортивний дух моделі, присвяченої Ралі Монте-Карло та одноіменній історичній моделі ŠKODA.

ŠKODA CITIGOe iV

Представником нової ери для ŠKODA став найменший автомобіль марки – електричний хетчбек CITIGOe iV. Чеська варіація на тему Volkswagen e-Up! та SEAT Mii отримала найновішу техніку та електроніку.

Передньопривідний електрокар комплектується 83-сильним двигуном та літій-іонним акумулятором на 36,8 кВт*год, котрий забезпечує до 260 км автономного ходу. Прискорення до сотні займає 12,5 секунд, а максимальна швидкість становить 130 км/год.

При використанні зарядного пристрою змінного струму потужністю 7,2 кВт акумулятор заряджається на 80% за 4 години 8 хв. Крім того, CITIGOe iV доступна зарядка до 80% ємності батареї за 1 годину за допомогою роз'єму CCS Combo 2 від швидких зарядних станцій постійного струму потужністю 40 кВт.

Фото: ŠKODA CITIGOe iV у Франкфурті / Авто24

Довжина сітікара складає 3597 мм, а ширина – 1645. Багажник вміщує 250 літрів поклажі, а склавши спинки задніх сидінь ємність можна збільшити до 923 літрів.

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ŠKODA CITIGOe iV в стандартній комплектації оснащується 14-дюймовими сталевими колесами, а двоколірні 16-дюймові легкосплавні диски Scorpius доступні за доплату або у складі дорожчих комплектацій.

ŠKODA SUPERB iV та SCOUT

Компанію повністю електричному компакту CITIGOe iV склав флагман з гібридною силовою установкою і позначенням iV. Як і у випадку з хетчбеком, силова установка SUPERB iV дісталась йому від німецького однокласника – Volkswagwn Passat GTE.

Фото: ŠKODA SUPERB iV 2020 / ŠKODA

Гібридна установка складається з 1,4-літрового бензинового TSI, електромотора та компактної батареї. Максимальна продуктивність агрегатів разом – 217 к.с. та 400 Нм. На одній лише електриці SUPERB iV може проїхати до 56 км, а у звичайному режимі руху споживає зовсім небагато пального. Повний бак бензину та максимальний запас енергії в батареї забезпечують гібридному SUPERB автономний пробіг у 850 км. Автомобіль стане серійним уже в наступному році.

Фото: ŠKODA SUPERB SCOUT 4х4 2020 / ŠKODA, Autoua​​​​

Версія SUPERB SCOUT гібридної силової установки не має, натомість наділена повним приводом, збільшеним дорожнім просвітом та пластиковим захистом кузову. SCOUT 2020 відсвяткував публічний дебют у Франкфурті разом з іншими виконаннями SUPERB.

SCALA G-TEC та KAMIQ G-TEC

Метанові версії SCALA та KAMIQ ще більше розширюють спектр екологічного транспорту ŠKODA, однак не за рахунок електроенергії, а в “класичний” спосіб – за допомогою балонів з природним газом.

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