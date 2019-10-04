А может и не случайно.

Дорожные тесты свидетельствуют о том, что Tesla вышла на финальную стадию проекта Model Y. Компактные кроссоверы фирма обязалась начать продавать в конце 2020 года. Возможно, впервые новинка марки появится без опозданий.

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Продажи электрокаров Tesla постоянно растут во всем мире, иногда рекордными темпами. Фирма заполняет свою линейку моделей согласно намеченного курса от дорогих к более дешевым и компактный кроссовер кроссовер Model Y, более доступный чем "Икс", ожидает немало заказчиков и потенциальных клиентов.



Впервые тестовый прототип был замечен на дорогах общего пользования. И, случайно или нет, заснять его удалось камере Tesla Model 3.



Напомним, у Tesla Model Y обещанный запас хода на одном заряде 480-540 километров, автопилот, семиместный салон и, конечно, превосходные динамические характеристики.

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