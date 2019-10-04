А може й не випадково.

Дорожні тести свідчать про те, що Tesla вийшла на фінальну стадію проекту Model Y. Компактні кросовери фірма зобов’язалась почати передавати наприкінці 2020 року. Можливо, вперше новинка марки з’явиться без запізнень.

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Продажі електрокарів Tesla невпинно ростуть у всьому світі, подекуди рекордними темпами. Фірма заповнює свою лінійку моделей наміченим курсом від дорожчих до дешевших і на компактний кросовер кросовер Model Y, доступніший за “Ікс”, чекає чимало замовників та потенційних клієнтів.



Вперше тестовий прототип був помічений на дорогах загального користування. І, випадково чи ні, зафільмувати його вдалось камері Tesla Model 3.



Нагадаємо, Tesla Model Y обіцяний запас ходу на одному заряді в 480-540 кілометрів, семимісний салон, автопілот та, звісно, відмінні динамічні характеристики.

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