Четверте покоління чеського бестселера дебютує 11 листопада у Празі.

Найпопулярніша модель Skoda готується відсвяткувати зміну поколінь – на початку листопада відбудеться дебют 4-ї генерації Octavia. Зараз автомобіль проходить останні випробування на дорогах Чехії.

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Спочатку чехи планували провести публічний дебют Octavia 2020 у Франкфурті, однак змінили розклад, аби приділити своєму бестселеру якмога більше уваги. Чеське видання Garaz.cz оприлюднило кілька знімків машини на дорозі, причому геть без камуфляжу.

Судячи з отриманих кадрів, автомобіль все ж позбудеться подвійних фар, які вперше з'явилися на рестайлінговій версії третього покоління і досі викликають суперечливі думки у шанувальників моделі. Загалом оформлення носової частини тепер більше нагадує флагманський Superb.

Фото: тестова Skoda Octavia 2020 / Garaz.cz

За попередніми данними, моторна гама новій Octavia дістанеться від попередниці. Ліфтбек та універсал комплектуватимуть бензиновими турбомоторами об'ємом від літра до півтора і парою дизелів об'ємом 1,6 і 2,0 літра. Разом з тим, лінійку моторів має поповнити новий гібридний агрегат.

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